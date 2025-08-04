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15:08, 4 августа 2025Силовые структуры

СВР раскрыла возможного исполнителя британской диверсии против танкера

СВР: Лондон намерен поручить подрыв неугодного ему танкера силовикам из Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Британские спецслужбы планируют поручить подрыв неугодного им танкера сотрудникам силовых структур из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, Лондон планировал устроить крупную диверсию в одном из узких мест международных вод – например, в проливе. Позже они смогли бы объявить, что транспортировка российской нефти является «угрозой всему международному судоходству».

Такими своими действиями Британия намерена оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа.

ЖЗЛ
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