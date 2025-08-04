СВР: Лондон намерен поручить подрыв неугодного ему танкера силовикам из Украины

Британские спецслужбы планируют поручить подрыв неугодного им танкера сотрудникам силовых структур из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, Лондон планировал устроить крупную диверсию в одном из узких мест международных вод – например, в проливе. Позже они смогли бы объявить, что транспортировка российской нефти является «угрозой всему международному судоходству».

Такими своими действиями Британия намерена оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа.