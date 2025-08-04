Британские спецслужбы планируют поручить подрыв неугодного им танкера сотрудникам силовых структур из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, Лондон планировал устроить крупную диверсию в одном из узких мест международных вод – например, в проливе. Позже они смогли бы объявить, что транспортировка российской нефти является «угрозой всему международному судоходству».
Такими своими действиями Британия намерена оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа.