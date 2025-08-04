Майк Тайсон назвал себя сильнейшим боксером в истории

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон назвал сильнейших боксеров в истории. Своим мнением он поделился на YouTube-канале Шакила О'Нила The Big Podcast with Shaq.

Тайсон включил в список Джека Демпси, Сонни Листона, Мохаммеда Али и Джорджа Формана. «Листон известен своим поражением, но оно лишь показывает, насколько значима его фигура, ведь оно прославило Мохаммеда Али на годы», — отметил он. Лучшим боксером в истории Тайсон назвал себя.

16 ноября Тайсон проиграл 27-летнему блогеру Джейку Полу единогласным решением судей. Поединок, проходивший по правилам бокса, продлился восемь раундов по две минуты.

Тайсон, в прошлом бывший чемпион мира в тяжелом весе, потерпел седьмое поражение при 50 победах. Еще два боя с его участием признаны несостоявшимися.