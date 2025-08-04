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10:45, 4 августа 2025Спорт

Тайсон назвал сильнейших боксеров в истории

Майк Тайсон назвал себя сильнейшим боксером в истории
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Frank Franklin II / Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон назвал сильнейших боксеров в истории. Своим мнением он поделился на YouTube-канале Шакила О'Нила The Big Podcast with Shaq.

Тайсон включил в список Джека Демпси, Сонни Листона, Мохаммеда Али и Джорджа Формана. «Листон известен своим поражением, но оно лишь показывает, насколько значима его фигура, ведь оно прославило Мохаммеда Али на годы», — отметил он. Лучшим боксером в истории Тайсон назвал себя.

16 ноября Тайсон проиграл 27-летнему блогеру Джейку Полу единогласным решением судей. Поединок, проходивший по правилам бокса, продлился восемь раундов по две минуты.

Тайсон, в прошлом бывший чемпион мира в тяжелом весе, потерпел седьмое поражение при 50 победах. Еще два боя с его участием признаны несостоявшимися.

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