Тимошенко обвинила Запада в подрыве суверенитета Украины

Тимошенко: Запад с помощью кредитной политики подрывает суверенитет Украины

Запад с помощью кредитной политики вмешивается во внутренние дела Украины и пытается влиять на решения государственных институтов и банковских органов. В подрыве суверенитета страны западные страны обвинила в интервью газет Times экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

«Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны», — заявила парламентарий.

Она заявила, что Запад предал Киев и ведет себя несправедливо по отношению к стране, которая находится в конфликте.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог собрался снова посетить Украину. Сообщается, что визит состоится в ближайшее время, однако точная дата поездки неизвестна.