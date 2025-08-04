На Западе увидели странности в поведении Трампа во время выступлений

The Guardian: Последний год Трамп ведет себя странно в ходе выступлений

Публичные выступления президента США Дональда Трампа становятся все более странными, на протяжении последнего года глава государства демонстрирует тенденцию к отклонению от основной темы во время предвыборных мероприятий. Об этом пишет журналист британской газеты The Guardian Адам Гэббат.

В качестве примера Гэббат привел двухминутное обсуждение ветряных мельниц на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также Трамп не привел детальный ответ насчет помощи Газе, когда его спросили о гуманитарной ситуации в регионе.

Эксперты в области психологии объясняют речевые особенности Трампа проявлением спонтанного повествовательного стиля. В материале отмечается, что подобные коммуникативные паттерны наблюдаются у президента США в последний год.

Ранее доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему президент США изменил свою позицию по Украине и выдвинул ультиматум России.