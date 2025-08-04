Туристка описала полет на парашюте с инструктором словами «он прижимался ко мне и лапал»

Мать троих детей отправилась на отдых в Тунис, поднялась в воздух на парашюте с инструктором и подверглась домогательствам с его стороны. Об этом сообщает издание The Sun.

52-летняя Мишель Уилсон отдыхала в Сусе со своими детьми — 17-летней дочерью и двумя 16-летними сыновьями-близнецами, а также с подругой и ее ребенком. Она отдала за пакетный отдых EasyJet шесть тысяч фунтов стерлингов (637,5 тысячи рублей) и не смогла насладиться путешествием из-за инструктора по парасейлингу, сопровождавшего ее во время полета.

«Он расставил ноги вокруг меня, прижимался ко мне, лапал и двигался вперед и назад, разговаривая со мной по-арабски. Я все время выгибала спину, чтобы не касаться его, и чувствовала себя изнасилованной и грязной», — рассказала Уилсон.

Женщина отметила, что ее подруга прекрасно провела время в воздухе, а между инструктором и ее телом было большое расстояние. «Но я чувствовала, как он тянул меня за заднюю часть плавок и затягивал ремни, чтобы прижаться ближе. Это был ужасный опыт, и мне было очень страшно. Я была беспомощной и просто висела в воздухе», — подчеркнула путешественница.

Приземлившись, Уилсон отбежала от мужчины, расплакалась и пожаловалась менеджеру центра водных видов спорта, а затем обратилась в полицию. На данный момент идет расследование инцидента.

Ранее пассажирка United Airlines дважды подверглась домогательствам во время рейса. Пьяный мужчина потрогал ее между ног, но в ответ на жалобу женщины бортпроводник заявил, что не может выгнать человека из самолета, и просто ушел.