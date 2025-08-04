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15:02, 4 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе указали на возможность Путина обратить нетерпение Трампа на пользу России

Bloomberg: Путин может обратить нетерпение Трампа на пользу России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин может обратить нетерпение американского коллеги Дональда Трампа на пользу своей страны. На эту возможность для российского лидера указало американское агентство Bloomberg.

В статье утверждается, что Трамп в ближайшее время может потерять терпение из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта. Однако, как отмечает агентство, это может не сильно беспокоить Путина, поскольку Российская армия продвигается на поле боя.

«Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — говорится в материале.

Ранее американское издание Responsible Statecraft заявило, что Путин прав в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По мнению СМИ, администрации Трампа необходимо подготовить подробный план прекращения боевых действий.

ЖЗЛ
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