Президент России Владимир Путин может обратить нетерпение американского коллеги Дональда Трампа на пользу своей страны. На эту возможность для российского лидера указало американское агентство Bloomberg.
В статье утверждается, что Трамп в ближайшее время может потерять терпение из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта. Однако, как отмечает агентство, это может не сильно беспокоить Путина, поскольку Российская армия продвигается на поле боя.
«Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — говорится в материале.
Ранее американское издание Responsible Statecraft заявило, что Путин прав в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По мнению СМИ, администрации Трампа необходимо подготовить подробный план прекращения боевых действий.