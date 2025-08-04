На Западе указали на возможность Путина обратить нетерпение Трампа на пользу России

Bloomberg: Путин может обратить нетерпение Трампа на пользу России

Президент России Владимир Путин может обратить нетерпение американского коллеги Дональда Трампа на пользу своей страны. На эту возможность для российского лидера указало американское агентство Bloomberg.

В статье утверждается, что Трамп в ближайшее время может потерять терпение из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта. Однако, как отмечает агентство, это может не сильно беспокоить Путина, поскольку Российская армия продвигается на поле боя.

«Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — говорится в материале.

Ранее американское издание Responsible Statecraft заявило, что Путин прав в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По мнению СМИ, администрации Трампа необходимо подготовить подробный план прекращения боевых действий.