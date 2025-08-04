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13:58, 4 августа 2025Интернет и СМИ

В США заявили о правоте Путина в вопросе урегулирования конфликта на Украине

RS: Путин прав в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин прав в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил обозреватель Анатоль Ливен в статье для американского издания Responsible Statecraft (RS).

«Путин (...) прав, когда говорит, что для решения конфликта на Украине мирным путем нужно вести детальные переговоры», — говорится в материале.

Администрации президента США Дональда Трампа необходимо подготовить подробный план урегулирования конфликта, считает Ливен. По его словам, американским властям нужно создать конфиденциальный канал, по которому они направят документ Москве.

Ранее немецкая газета Tageszeitung усомнилась в том, что обещание Трампа ввести жесткие пошлины против России, если по окончании установленного им срока не будет достигнута договоренность по украинскому конфликту, побудит Путина пойти на уступки. Издание также добавило, что в отношениях Москвы и Вашингтона усиливается напряженность.

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