В Европе высказались о Путине после ультиматума Трампа

Tageszeitung: Ультиматум Трампа вряд ли заставит Путина отступить

Обещание президента США Дональда Трампа ввести жесткие пошлины против России, если по окончании установленного им срока не будет достигнута договоренность по украинскому конфликту, вряд ли побудит российского лидера Владимира Путина пойти на уступки. К такому выводу пришла немецкая газета Tageszeitung.

«Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумами к миру не принудишь», — говорится в материале европейского издания. Газета подчеркнула, что в отношениях Москвы и Вашингтона усиливается напряженность.

Ранее о влиянии ультиматума Трампа на ход конфликта высказались в издании Reponsible Statecraft. Отмечалось, что обозначение любых сроков, чтобы достичь перемирия, никак не повлияет на стратегию России в украинском конфликте.

14 июля американский президент пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Затем он сократил срок ультиматума до 10-12 дней.