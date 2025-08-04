Украинские власти сбежали из трех городов после освобождения Часова Яра

Кимаковский: Власти бегут из Славянска и Краматорска после взятия РФ Часова Яра

Власти сразу трех городов — Дружковки, Краматорска и Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) — покидают населенные пункты после взятия Вооруженными силами (ВС) России Часова Яра. Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса (...). Власти, включая руководящий состав и приближенных к ним сотрудников администраций, вывозят или уничтожают служебную документацию» — рассказал он.

Пока в этих городах власть находится в руках украинских военнослужащих, а также нацполиции, добавил он. Как уточнил собеседник агентства, бегство украинских властей связано с освобождением Часова Яра, который открыл армии РФ дорогу на Константиновку, Краматорск и славянско-краматорскую агломерацию.

Ранее эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик рассказал, что взятие Часова Яра позволит ВС России доставать дальнобойной артиллерией до таких населенных пунктов, как Дружковка, Славянск и Краматорск.