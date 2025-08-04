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01:08, 4 августа 2025Бывший СССР

Украинские власти сбежали из трех городов после освобождения Часова Яра

Кимаковский: Власти бегут из Славянска и Краматорска после взятия РФ Часова Яра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Власти сразу трех городов — Дружковки, Краматорска и Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) — покидают населенные пункты после взятия Вооруженными силами (ВС) России Часова Яра. Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса (...). Власти, включая руководящий состав и приближенных к ним сотрудников администраций, вывозят или уничтожают служебную документацию» — рассказал он.

Пока в этих городах власть находится в руках украинских военнослужащих, а также нацполиции, добавил он. Как уточнил собеседник агентства, бегство украинских властей связано с освобождением Часова Яра, который открыл армии РФ дорогу на Константиновку, Краматорск и славянско-краматорскую агломерацию.

Ранее эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик рассказал, что взятие Часова Яра позволит ВС России доставать дальнобойной артиллерией до таких населенных пунктов, как Дружковка, Славянск и Краматорск.

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