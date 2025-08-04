В Бурятии заступились за уволенную из-за пяти браков с бойцами СВО «черную вдову»

В Бурятии назвали необоснованным увольнение «черной вдовы» из госпиталя

В Бурятии заступились за вычисленную в одном из лечебных учреждений «черную вдову». На сторону женщины встал местный юрист Виктор Егоров, слова которого приводит издание «Номер один».

Женщина пять раз выходила замуж за тяжело больных бойцов. Она преследовала цель получить выплаты после смерти солдат.

Юрист выразил непонимание того, что военные блогеры «поднимают шумиху и лезут в брачные отношения». Он заявил, что военнослужащие вступали в брак добровольно и отметил, что в противном случае брак не был бы зарегистрирован.

Егоров добавил, что поступок россиянки нельзя оценить высоко с моральной точки зрения. «Но увольнять или тем более преследовать ее в уголовном порядке нет оснований», — заключил он.

Ранее стало известно о бойце «Ахмата», связавшегося с «черной вдовой». Мужчина тратил на спутницу все деньги. При этом россиянка изменяла военнослужащему — к тому моменту солдат потратил на ее прихоти около двух с половиной миллионов рублей.