Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:54, 4 августа 2025Россия

В Бурятии заступились за уволенную из-за пяти браков с бойцами СВО «черную вдову»

В Бурятии назвали необоснованным увольнение «черной вдовы» из госпиталя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дарья Селенская / Shkulev Media Holding / ТАСС

В Бурятии заступились за вычисленную в одном из лечебных учреждений «черную вдову». На сторону женщины встал местный юрист Виктор Егоров, слова которого приводит издание «Номер один».

Женщина пять раз выходила замуж за тяжело больных бойцов. Она преследовала цель получить выплаты после смерти солдат.

Юрист выразил непонимание того, что военные блогеры «поднимают шумиху и лезут в брачные отношения». Он заявил, что военнослужащие вступали в брак добровольно и отметил, что в противном случае брак не был бы зарегистрирован.

Егоров добавил, что поступок россиянки нельзя оценить высоко с моральной точки зрения. «Но увольнять или тем более преследовать ее в уголовном порядке нет оснований», — заключил он.

Ранее стало известно о бойце «Ахмата», связавшегося с «черной вдовой». Мужчина тратил на спутницу все деньги. При этом россиянка изменяла военнослужащему — к тому моменту солдат потратил на ее прихоти около двух с половиной миллионов рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У нового командующего Воздушными силами ВСУ нашлась больная мать под Белгородом. Он продолжает наносить удары по региону

    Две конфликтующие страны начали переговоры

    Боец Клинок рассказал подробности взятия Часова Яра

    Стало известно о десятках погибших в Часовом Яре

    Раскрыто число пострадавших при столкновении поезда с туристическим автобусом в Ленобласти

    В российском регионе увеличили выплаты новобранцам СВО

    Зарубежный лидер вылетел в Россию для переговоров с Путиным

    В России обрушился спрос на долгосрочную аренду машин

    Израильский министр помолился и вызвал скандал

    50-летнего Дэвида Бекхэма сняли топлес на яхте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости