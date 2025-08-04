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18:05, 4 августа 2025Моя страна

В Челябинске проведут фотовыставку в честь металлургов и горняков

В Челябинске проведут выставку в честь металлургов «Медь.Арт. Медный характер»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Елена Осетрова / Фотобанк Лори

В Челябинском музее изобразительных искусств проведут выставку фотографий «Медь.Арт. Медный характер» в честь металлургов и горняков. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Отмечается, что в экспозиции будут представлены кадры, сделанные на предприятиях по добыче и переработке меди. Ради 57 снимков авторы прошли все этапы — от спуска в шахты и работы в карьерах с гигантской техникой до обогатительных фабрик и медеплавильных заводов.

«Фотографы запечатлели не только сам процесс, но и демонстрируемые работниками силу духа, выносливость и профессионализм», — сообщают организаторы. Известно, что выставку подготовила Русская медная компания.

Мероприятие будет проходить с 8 по 24 августа.

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