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08:33, 4 августа 2025Бывший СССР

В Киеве распространился один слух про Зеленского

KP.RU: В Киеве распространился слух о возможном бегстве Зеленского из страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В Киеве распространился слух, что лидер Украины Владимир Зеленский в скором времени может бежать из страны. Об этом сообщает киевлянин в материале KP.RU.

«Если честно, в Киеве все чаще говорят, что Зеленский планирует к осени бежать. Хоть в женском платье, хоть через румынскую границу в парике и на каблуках», — прокомментировал источник издания.

Говоря о возможном бегстве Зеленского, он отметил, что президент не готов решать накопившиеся вопросы и отвечать за «кровавую кашу». Киевлянин также иронизирует о наборе людей в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Мужчина подчеркивает, что для набора достаточного количества бойцов, необходимо начинать мобилизацию 12-летних.

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал условие капитуляции Украины перед Россией. Парламентарий отметил, что США смирятся с капитуляцией Украины, если такая идея будет высказана самим Зеленским.

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