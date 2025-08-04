В Польше захотели отменить безвиз с Украиной

Вице-спикер Сейма Босак: В Польше хотят отменить безвизовый режим с Украиной

Спецслужбы и полиция Польши хотят отменить безвизовый режим с рядом стран, в том числе с Украиной. Об этом заявил вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак, передает DoRzeczy.pl.

«Неофициально сотрудники полиции и спецслужб хотели бы возвращения визового режима со многими странами, в том числе с Украиной», — отметил вице-спикер.

По словам Босака, политики из правящей коалиции игнорируют голос противников безвиза и «не дают ни достаточных фондов, ни инструментов наблюдения» за массовой иммиграцией.

Ранее замглавы польского МВД Чеслав Мрочек также сообщил, что в Польше захотели добиться от Европейского союза отмены безвизового режима для нескольких стран.

