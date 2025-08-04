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19:32, 4 августа 2025Силовые структуры

В России арестовали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

В Екатеринбурге арестовали главу азербайджанской диаспоры Шыхлински
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге арестовали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, ранее в Москве его заочно арестовали и объявили в розыск. 18 июля суд принял решение заключить Шыхлински под стражу. Сейчас арестованный находится в екатеринбургском СИЗО-1.

Глава азербайджанской диаспоры проходит по уголовным делам о расправе и применении насилия в отношении представителя власти. После задержания его доставили в Екатеринбург.

Следователи предполагают, что Шыхлински мог покровительствовать этнической преступной группировке, боевики которой нападали на предпринимателей, а также занимались наркоторговлей и организацией проституции.

Ранее сообщалось, что разыскиваемый глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга нашелся в Москве и был задержан.

ЖЗЛ
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