В России арестовали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

В Екатеринбурге арестовали главу азербайджанской диаспоры Шыхлински

В Екатеринбурге арестовали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, ранее в Москве его заочно арестовали и объявили в розыск. 18 июля суд принял решение заключить Шыхлински под стражу. Сейчас арестованный находится в екатеринбургском СИЗО-1.

Глава азербайджанской диаспоры проходит по уголовным делам о расправе и применении насилия в отношении представителя власти. После задержания его доставили в Екатеринбург.

Следователи предполагают, что Шыхлински мог покровительствовать этнической преступной группировке, боевики которой нападали на предпринимателей, а также занимались наркоторговлей и организацией проституции.

Ранее сообщалось, что разыскиваемый глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга нашелся в Москве и был задержан.