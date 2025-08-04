В России установят новые правила торговли табаком

Минфин РФ: За торговлю табаком без лицензии наступит уголовная ответственность

Для торговли в России табачной и никотинсодержащей продукцией потребуется получать лицензию. Соответствующие поправки в законодательство подготовило Министерство финансов России. Об этом сообщили «Известия».

Как пояснил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов, соответствующие разрешительные документы будут выдаваться на оптовую, развозную и розничную торговлю по принципу «один торговый объект — одна лицензия». Выдавать лицензии будут с 1 марта по 1 сентября 2026 года. Когда этот срок выйдет, торговать табачной и никотинсодержащей продукцией будет запрещено. Также для того, чтобы владельцы торговых точек привели их в соответствие с новыми требованиями, власти установят специальный переходный период, который продлится с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года.

Тем, кто станет торговать табаком без лицензии, грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Выдавать эти документы, равно как и аннулировать, будет Росалкогольтабакконтроль.

По словам Сазанова, чтобы получить лицензию, потребуется соблюсти ряд требований. Среди них отсутствие налоговой задолженности, превышающей больше трех тысяч рублей, и уплата пошлины. Кроме того, нужно будет располагать магазином или павильоном площадью не менее пяти квадратных метров.

В министерстве надеются, что новые правила позволят обелить соответствующий рынок и повысят эффективность борьбы с контрафактом.

До этого ряд депутатов Госдумы предложил полностью запретить в России продажи вейпов и электронных сигарет.