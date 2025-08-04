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13:54, 4 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о необходимости встречи Путина и Зеленского

Депутат Новиков: Встреча Путина и Зеленского необходима для фиксации соглашений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет необходима для фиксации достигнутых договоренностей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он также напомнил, что в соответствии с российской Конституцией определение внешней политики — прерогатива именно главы государства.

«Если работа экспертных групп России и Украины приведет к некоему взаимопониманию, если завалы, образовавшиеся к сегодняшнему дню в отношениях наших стран можно будет разрешить, появится возможность для встречи президентов», — сказал Новиков.

Он подчеркнул, что финальное решение о подписании соглашений остается именно за главами государств, а также за теми, кого они определят.

«По российской Конституции, определение внешней политики страны является прерогативой президента. К этому, безусловно, имеют отношение и Министерство иностранных дел, и Правительство. Но в итоге принимать решение невозможно без фиксации экспертных договоренностей, а затем, в рамках соответствующих процедур, требуется встреча глав государств», — заключил депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским после предварительной работы экспертов. Он добавил, что в настоящий момент необходимая для организации встречи работа до сих пор не проделана.

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