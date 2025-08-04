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06:17, 4 августа 2025Россия

В российском регионе иномарка влетела в грузовик

При столкновении иномарки и грузовика в Кемеровской области погибли пять человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lucian Alexe / Unsplash

Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовик на трассе в Кемеровской области, погибли пять человек. Об этом сообщает Главное управление МВД по региону в Telegram-канале.

ДТП случилось утром в понедельник, 4 августа, на автодороге «Белово — Новый городок». «В результате пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, еще одна женщина, пассажир Honda, доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести», — указали правоохранители.

На месте работает следственно-оперативная группа и экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее автомобиль влетел в толпу детей, стоявших на тротуаре у светофора в Саратове. Момент наезда попал на видео. Сообщается, что за рулем машины находился пьяный 30-летний мужчина.

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