В российском регионе иномарка влетела в грузовик

При столкновении иномарки и грузовика в Кемеровской области погибли пять человек

Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовик на трассе в Кемеровской области, погибли пять человек. Об этом сообщает Главное управление МВД по региону в Telegram-канале.

ДТП случилось утром в понедельник, 4 августа, на автодороге «Белово — Новый городок». «В результате пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, еще одна женщина, пассажир Honda, доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести», — указали правоохранители.

На месте работает следственно-оперативная группа и экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее автомобиль влетел в толпу детей, стоявших на тротуаре у светофора в Саратове. Момент наезда попал на видео. Сообщается, что за рулем машины находился пьяный 30-летний мужчина.