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11:38, 4 августа 2025Россия

В российском регионе ребенок попал в реанимацию после семейной фотосессии

В Ленобласти ребенок попал в реанимацию после семейной фотосессии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В поселке Жемчужина Ломоносовского района Ленобласти пятилетняя девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии после семейной фотосессии. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, в процессе фотосъемки 52-летний дедушка уронил внучку на пол. В результате девочку экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у нее тупую травму живота и разрыв селезенки.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. Предварительно, семья полная, на учете не состоит.

Ранее в Оренбургской области подросток попал в реанимацию после того, как забрался на стоявший на железной дороге вагон и попытался сделать селфи.

ЖЗЛ
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