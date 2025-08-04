В российском зоопарке запечатлели брачный танец африканского страуса

В зоопарке Нижнего Новгорода запечатлели брачный танец африканского страуса

В Нижнем Новгороде запечатлели брачный танец африканского страуса. Соответствующие кадры из зоопарка «Лимпопо» публикует портал «Нижегородская правда».

В объектив камеры попал страус, который решил привлечь внимание самки. На размещенных кадрах видно, как он приседает, выгибает шею и раскрывает крылья, а потом поднимается и бежит, ритмично притопывая.

Ранее сообщалось, что в калининградском зоопарке устроили новоселье для львов Тиграна и Леи. Сотрудники начали обустраивать новое жилище для львов еще в прошлом году, объединив два вольера в один. В ближайшее время у новоселов появится помещение с бассейном.