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17:58, 4 августа 2025Моя страна

В российском зоопарке запечатлели брачный танец африканского страуса

В зоопарке Нижнего Новгорода запечатлели брачный танец африканского страуса
Мария Винар

В Нижнем Новгороде запечатлели брачный танец африканского страуса. Соответствующие кадры из зоопарка «Лимпопо» публикует портал «Нижегородская правда».

В объектив камеры попал страус, который решил привлечь внимание самки. На размещенных кадрах видно, как он приседает, выгибает шею и раскрывает крылья, а потом поднимается и бежит, ритмично притопывая.

Ранее сообщалось, что в калининградском зоопарке устроили новоселье для львов Тиграна и Леи. Сотрудники начали обустраивать новое жилище для львов еще в прошлом году, объединив два вольера в один. В ближайшее время у новоселов появится помещение с бассейном.

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