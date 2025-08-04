Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:41, 4 августа 2025Россия

В Совфеде объяснили причину списывания Москвой долгов развивающимся странам

Сенатор Косачев: Россия списывает долги странам для продолжения сотрудничества
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия списывает долги развивающимся странам для дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, его слова приводит РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что львиная доля этих долгов сложилась еще в советские времена, что тогда наша страна оказывала соответствующую помощь развивающимся странам в виде таких безвозвратных заимствований, понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор», — сказал он.

Сенатор пояснил, что эти деньги выделялись властями, которые понимали, что в экономику они не вернутся. Что и произошло. Косачев также заявил, что за последние 20 лет Москва списала больше 20 миллиардов долларов странам Африки. При этом парламентарий не уточнил, какие конкретно государства имеются в виду.

Ранее Косачев оценил перспективы диалога между Россией и США по теме Украины, отметив, что возможности для него на сегодняшний день сохраняются. По словам сенатора, контакты двух стран могут состояться как по украинскому кризису, так и по вопросу нормализации двухсторонних отношений России и США.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я здесь никто». Иностранные наемники тысячами приходят в ВСУ. Как они теряют там жизни и веру в себя?

    Раскрыты детали о компактной PlayStation 6

    Российскую фармацевтическую компанию оштрафовали за рекламу на музыкальном фестивале

    В России хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы после ранения и нескольких операций

    Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец обратился к нему

    76-летняя Мерил Стрип оконфузилась из-за наряда на съемках

    Появилось видео с места сходки сотен байкеров в центре столицы российского региона

    Кража Пикачу в российском городе попала на видео

    Калининградские кардиохирурги дважды спасли 93-летнего пациента с пороком сердца

    Над Украиной заметили рой из «Гераней»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости