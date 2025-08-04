В Совфеде объяснили причину списывания Москвой долгов развивающимся странам

Сенатор Косачев: Россия списывает долги странам для продолжения сотрудничества

Россия списывает долги развивающимся странам для дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, его слова приводит РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что львиная доля этих долгов сложилась еще в советские времена, что тогда наша страна оказывала соответствующую помощь развивающимся странам в виде таких безвозвратных заимствований, понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор», — сказал он.

Сенатор пояснил, что эти деньги выделялись властями, которые понимали, что в экономику они не вернутся. Что и произошло. Косачев также заявил, что за последние 20 лет Москва списала больше 20 миллиардов долларов странам Африки. При этом парламентарий не уточнил, какие конкретно государства имеются в виду.

Ранее Косачев оценил перспективы диалога между Россией и США по теме Украины, отметив, что возможности для него на сегодняшний день сохраняются. По словам сенатора, контакты двух стран могут состояться как по украинскому кризису, так и по вопросу нормализации двухсторонних отношений России и США.