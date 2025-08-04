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12:19, 4 августа 2025Мир

В США признали беззащитность НАТО перед Россией

Экс-разведчик Риттер: Блок НАТО беззащитен перед военной мощью России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Блок НАТО не готов противостоять военной мощи России и абсолютно беззащитен перед ее обновленным арсеналом. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Garland Nixon.

По словам эксперта, НАТО и Соединенные Штаты на протяжении десятилетий вкладывали огромные средства в создание систем ПВО и ПРО, направленных в первую очередь на отражение угрозы баллистических ракет. Однако конфликт на Украине продемонстрировал, что ключевую роль в современной войне играют беспилотники.

«Как мы собираемся защищать Европу, когда они направят тысячи БПЛА на цель, скажем, в Дюссельдорфе? Все закончится в первый же день, поскольку во всем мире не хватит систем ПВО для защиты от того, что русские могут и будут применять», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против России, если в установленный им срок не будет достигнута договоренность о прекращении огня на Украине.

ЖЗЛ
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