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08:58, 4 августа 2025Мир

Во Франции резко высказались о реальном положении Украины и НАТО

Французский политик Филиппо заявил о поражении Украины и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с призывом признать поражение Украины и НАТО. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети X.

Он написал, что Украина теряет территории, и какой бы «ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова». «Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому конец!», — констатировал политик.

Помимо этого, Филиппо призвал остановить финансирование Киева и указал на необходимость выхода Франции из Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса.

Ранее Филиппо раскритиковал Зеленского из-за его заявления о необходимости выплаты зарплат украинским военным за счет государств Евросоюза.

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