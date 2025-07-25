Филиппо раскритиковал Зеленского из-за заявления о зарплатах украинским военным

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его заявления о необходимости выплаты зарплат украинским военным за счет стран Европейского союза (ЕС). Об этом он написал в социальной сети X.

«Он не может платить им с того, что уже у нас отнял?! Ни цента, ни оружия для Украины! Мир, мир, мир!» — написал политик из Франциии.

Также Филиппо подчеркнул, что Европе необходимо прекратить поддержку Зеленского и вернуться к поиску мирного решения конфликта.

Ранее Зеленский, прося денег у стран Запада на выплату зарплат военным, назвал их оружием. «До этого европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех», — заявил украинский лидер.