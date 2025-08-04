Военный отказался платить за ручную кладь и жестоко избил сотрудников авиакомпании

Военный жестоко избил сотрудников авиакомпании SpiceJet в аэропорту Сринагара

Офицер индийской армии отказался платить за ручную кладь и жестоко избил сотрудников авиакомпании SpiceJet. Об этом сообщает местное издание The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел 26 июля в аэропорту Сринагара, индийский штат Джамму и Кашмир. В воскресенье, 3 августа, представители перевозчика заявили, что его сотрудники получили серьезные травмы, включая перелом позвоночника и челюсти.

Как пишет источник, предположительно, военный не захотел оплачивать провоз двух мест ручной клади общим весом 16 килограммов, что более чем вдвое превышает допустимую норму. Он прорвался в телетрап, нарушив правила авиационной безопасности, и был остановлен представителем Центральных сил промышленной безопасности Индии (CISF).

Мужчину проводили обратно в терминал, и там он начал вести себя агрессивно. У выхода на посадку дебошир напал на сотрудника SpiceJet, повалил его на пол и начал избивать до потери сознания. Его коллега попытался помочь пострадавшему, но получил сильный удар ногой в челюсть.

В итоге четырех представителей перевозчика с различными травмами доставили в больницу. SpiceJet заявила, что подала заявление в полицию и инициирует процесс внесения военного, чье имя не разглашается, в список лиц, которым запрещены полеты.

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