Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:19, 4 августа 2025Россия

Воздушный бой в российском приграничье сняли на видео

Появились кадры воздушного боя беспилотников в российском приграничье
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры боя беспилотников в российском приграничье. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На видеозаписи, снятой с российского дрона, видно, как несколько вражеских летательных аппаратов подлетают к нему, однако БПЛА ударяет их корпусом и принудительно приземляет.

«Подразделения РЭБ группировки "Север" продолжают охоту за вражескими коптерами. Для этого применяются различные инженерные решения и приспособления, с помощью которых можно сбивать дроны противника, при этом сохраняя свои», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России вскрыли две боевые группы украинских военных у границы. Российские военные разведчики вскрыли две группы ВСУ на Теткинском и Глушковском участках фронта. Они также уничтожили бронемашину «Козак» и миномет ударом FPV-дрона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У нового командующего Воздушными силами ВСУ нашлась больная мать под Белгородом. Он продолжает наносить удары по региону

    Зеленскому предрекли ответные действия от антикоррупционных структур

    Три пассажирских поезда задержались в российском регионе из-за атаки БПЛА

    В Европе высказались о Путине после ультиматума Трампа

    Женщина попыталась провезти в автобусе чемодан с двухлетней девочкой внутри

    Юрию Антонову разблокировали счета

    Воздушный бой в российском приграничье сняли на видео

    Ликвидированные в российском регионе террористы попали на видео

    Причины изменения позиции Трампа по Украине раскрыли

    В России захотели увеличить штрафы для дебоширов в самолете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости