Воздушный бой в российском приграничье сняли на видео

Появились кадры воздушного боя беспилотников в российском приграничье

В сети появились кадры боя беспилотников в российском приграничье. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На видеозаписи, снятой с российского дрона, видно, как несколько вражеских летательных аппаратов подлетают к нему, однако БПЛА ударяет их корпусом и принудительно приземляет.

«Подразделения РЭБ группировки "Север" продолжают охоту за вражескими коптерами. Для этого применяются различные инженерные решения и приспособления, с помощью которых можно сбивать дроны противника, при этом сохраняя свои», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России вскрыли две боевые группы украинских военных у границы. Российские военные разведчики вскрыли две группы ВСУ на Теткинском и Глушковском участках фронта. Они также уничтожили бронемашину «Козак» и миномет ударом FPV-дрона.