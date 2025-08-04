Женщина поймала маленькую рыбу и установила уникальный рекорд

В США женщина поймала бриллиантовую цихлазому и установила уникальный рекорд

Жительница США поймала бриллиантовую цихлазому весом 272 грамма и установила уникальный рекорд. Об этом сообщает San Angelo LIVE!

Маленькую рыбу поймала Кейлин Ривера-Кук из города Сан-Анджело, штат Техас. Несмотря на скромные размеры улова, он оказался первым в своем роде для водоема Спринг-Крик в районе города Мерцон.

Бриллиантовых цихлазом иногда называют цихлазомами Рио-Гранде, потому что они водятся в этой реке на территории штата Колорадо и на юге Техаса. Однако на севере, где рыбачила женщина, этих рыб еще ни разу не ловили. Теперь Ривера-Кук представила свой улов для внесения в официальный реестр рыб Спринг-Крик. После того как решение будет официально принято, она станет первой официальной рекордсменкой по этому виду.

Бриллиантовые цихлазомы уникальны тем, что являются единственными представителями семейства цихловые, обитающими на территории США.

Ранее сообщалось, что 11-летний житель американского штата Арканзас поймал белого чукучана весом 500 граммов и установил первый рекорд штата по ловле этой рыбы. Отец мальчика рассказал, что рыба оказала серьезное сопротивление, несмотря на скромные размеры.

