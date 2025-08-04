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11:12, 4 августа 2025Из жизни

Женщина поймала маленькую рыбу и установила уникальный рекорд

В США женщина поймала бриллиантовую цихлазому и установила уникальный рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Korn / Shutterstock / Fotodom

Жительница США поймала бриллиантовую цихлазому весом 272 грамма и установила уникальный рекорд. Об этом сообщает San Angelo LIVE!

Маленькую рыбу поймала Кейлин Ривера-Кук из города Сан-Анджело, штат Техас. Несмотря на скромные размеры улова, он оказался первым в своем роде для водоема Спринг-Крик в районе города Мерцон.

Бриллиантовых цихлазом иногда называют цихлазомами Рио-Гранде, потому что они водятся в этой реке на территории штата Колорадо и на юге Техаса. Однако на севере, где рыбачила женщина, этих рыб еще ни разу не ловили. Теперь Ривера-Кук представила свой улов для внесения в официальный реестр рыб Спринг-Крик. После того как решение будет официально принято, она станет первой официальной рекордсменкой по этому виду.

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Бриллиантовые цихлазомы уникальны тем, что являются единственными представителями семейства цихловые, обитающими на территории США.

Ранее сообщалось, что 11-летний житель американского штата Арканзас поймал белого чукучана весом 500 граммов и установил первый рекорд штата по ловле этой рыбы. Отец мальчика рассказал, что рыба оказала серьезное сопротивление, несмотря на скромные размеры.

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