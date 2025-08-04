Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 4 августа 2025Забота о себе

Женщинам раскрыли неочевидные причины редких оргазмов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Лизинара Перейра заявила, что женщины получают оргазм значительно реже мужчин. В интервью для издания GZH она раскрыла три основные причины, по которым это происходит.

Перейра пояснила, что женская мастурбация, в отличие от мужской, до сих пор остается табуированной. В связи с этим далеко не все женщины исследуют свое тело. «Как они собираются показать партнерам, что им нравится, если они даже сами не знают этого?» — задалась вопросом она.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Также, продолжила сексолог, чрезмерное потребление порнографии может усугубить неравенство в получении удовольствия между мужчинами и женщинами. Дело в том, что фильмы для взрослых сосредоточены именно на мужском оргазме, а потребности женщин в них зачастую игнорируются.

Еще одной веской причиной проблем с достижением оргазма Перейра назвала отсутствие честных разговоров между партнерами о том, что им нравится и как они получают удовольствие. Это, в свою очередь, приводит к неудовлетворенности сексуальной жизнью.

Ранее сексолог Ольга Василенко рассказала, когда лучше лишаться девственности. Она посоветовала подождать как минимум до совершеннолетия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление о санкциях против России

    Москвич обратился к «черному магу» и лишился десятков тысяч рублей

    Известный волк напал на мальчика в заповеднике

    Женщинам раскрыли неочевидные причины редких оргазмов

    Четырех бывших министров обороны Украины объявили в розыск

    Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти

    В российском регионе дома освободились от воды после разгула стихии

    Посол раскрыл отношение итальянцев к русским

    Киев предупредили о риске лишиться всей поддержи США

    Истребители ВВС США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости