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20:22, 4 августа 2025Экономика

Жители Магнитогорска пожаловались на магнит за миллионы рублей

В Магнитогорске жители пожаловались на арт-объект «Магнит» за 6 млн рублей
Полина Луханина

Фото: zakupki.gov.ru

Жители Магнитогорска пожаловались на арт-объект «Магнит» за шесть миллионов рублей, сообщает «Подъем».

Памятник привлек внимание общественности после того, как в конце июля ветром сдуло часть обшивки композиции, которая, как заявляли власти, символизирует притяжение к себе всех и всего «хорошего и нужного». Местным жителям при этом не понравилось, что конструкция за шесть миллионов рублей не выдержала и месяца.

В мэрии заявили, что повреждение сразу же отремонтировали, а инсталляция уже стала местной достопримечательностью.

Ранее маркетолог из Саратова Дмитрий Банчуков распустил слухи об установке памятника популярной игрушке Лабубу в городе. В министерстве культуры города заявили, что памятник устанавливать не собираются.

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