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06:37, 4 августа 2025Из жизни

Журналистка посетила элитный секс-клуб и пожаловалась на скуку

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @jana_hocking

Журналистка Яна Хокинг посетила элитную секс-вечеринку, организованную знакомой Кейт Миддлтон, и назвала ее скучной. Свои впечатления она описала для Daily Mail.

Хокинг пришла в клуб Эммы Сэйл — бывшей школьной подруги Миддлтон. Ее компания Killing Kittens позиционирует себя как организатор вечеринок для элиты. Однако, по словам Хокинг, вечеринка оказалась совсем не роскошной.

Журналистка описала здание клуба как переоборудованный фитнес-зал, спрятанный между пабом и магазином мороженого. Внутри помещение выглядело как ночной клуб 1990-х годов. «В нем было очарование, но это не совсем тот замок в Венеции, который я себе представляла», — пожаловалась журналистка.

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Как рассказывает Хокинг, в клубе стоял джакузи, пахло хлором, по углам стояли чаши с презервативами, а на стенах висели экраны с порно. В спальнях не было ни свечей, ни лепестков роз. Поразило журналистку и того, что ни ее, ни ее спутников не проверили на заболевания, передающиеся половым путем.

Участники вечеринки в основном были парами в возрасте от 30 до 60 лет. «Много гламура, уверенных в себе женщин и красивых тихих мужчин», — добавила Хокинг. Она также отметила, что среди гостей был миллиардер. Он не участвовал в оргиях, а лишь наблюдал за происходящим. Как признается Хокинг, вечеринка ее разочаровала, поэтому, так и не раздевшись, она просто ушла.

Ранее сообщалось, что журналистка Поппи Аткинсон Гибсон посетила мероприятие Killing Kittens в британском особняке и решила больше не принимать участие в оргиях. Она заявила, что осталась недовольна поведением участниц вечеринки.

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