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16:13, 4 августа 2025Силовые структуры

«Золотой» слиток из российского музея достался вору-неудачнику

В Петербурге вор украл из музея слиток железа весом 6,7 кг, покрытый бронзой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

В Петербурге из интерактивного музея пропал «золотой» слиток. Об этом сообщает Baza.

Сотрудники музея обнаружили пропажу реквизита вечером 1 августа во время обхода. Слиток был заданием квеста, который участники должны вытащить из ящика с узкой щелью. Вор справился с испытанием и унес приз, который разочарует его, так как сделан не из драгоценного металла, а из железа весом 6,7 килограмма, утяжеленного свинцовыми шариками и покрытого бронзой. Настоящее золото весило бы вдвое больше.

Сотрудники музея просят неудачника вернуть реквизит.

Ранее сообщалось, что на Кубани продавец киоска украл с работы более тысячи лотерейных билетов, но ничего не выиграл.

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