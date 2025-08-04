«Золотой» слиток из российского музея достался вору-неудачнику

В Петербурге вор украл из музея слиток железа весом 6,7 кг, покрытый бронзой

В Петербурге из интерактивного музея пропал «золотой» слиток. Об этом сообщает Baza.

Сотрудники музея обнаружили пропажу реквизита вечером 1 августа во время обхода. Слиток был заданием квеста, который участники должны вытащить из ящика с узкой щелью. Вор справился с испытанием и унес приз, который разочарует его, так как сделан не из драгоценного металла, а из железа весом 6,7 килограмма, утяжеленного свинцовыми шариками и покрытого бронзой. Настоящее золото весило бы вдвое больше.

Сотрудники музея просят неудачника вернуть реквизит.

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