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16:43, 4 августа 2025Культура

Звезда «Пиратов Карибского моря» отреагировал на слухи о новом романе Кэти Перри

Актер Орландо Блум отреагировал на слухи о романе Кэти Перри с Джастином Трюдо
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Кэти Перри

Кэти Перри. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер и звезда фильма «Пираты Карибского моря» Орландо Блум отреагировал на слухи о романе певицы Кэти Перри с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

После того как в СМИ распространилась новость о свидании исполнительницы и политика, пользователи соцсетей стали выкладывать шуточные ИИ-картинки, на которых изображен Блум во время романтического ужина с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер обратил внимание на один из таких постов и отреагировал эмодзи в виде аплодисментов.

Ранее Кэти Перри заподозрили в романе с Джастином Трюдо. Отмечалось, что 40-летняя певица и 53-летний политик были замечены в ресторане Le Violon в понедельник, 28 июля.

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