Аналитик указал на безвыходное положение Украины

Аналитик Демир: Украина застряла в центре конфликта без возможности выиграть

Украина застряла в центре конфликта без возможности выиграть, а любые территориальные уступки нанесут сильный ущерб легитимности властей республики. Такое мнение выразил в статье для Исследовательского фонда Турции аналитик Гюркан Демир, передает РИА Новости.

Эксперт подчеркивает, что Киев рассматривает возможность заключить мирное соглашение, однако отрицает возможность уступить территории.

«Существует резкий разрыв между требованиями Украины о мире и реальным положением дел на местах. Потому что мир не представляется возможным без территориальных уступок», — указал Демир.