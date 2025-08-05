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20:25, 5 августа 2025Бывший СССР

Бойцов ВСУ из Часова Яра описали наличием свастик и называнием Чайковского русским рэпером

Житель Часова Яра сообщил о свастике и гербах нацистской Германии у бойцов ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР) были замечены свастика и гербы нацистской Германии (Третьего рейха). Об этом сообщил эвакуированный житель города Олег Столбовский, передает RT.

«Вот эти кресты на фуражках, гербы, свастики... Это к чему? Одни говорили, что прикол, другие, наоборот, начинали кидаться. Было такое, что я получал по башке», — отметил мужчина.

По его словам, бойцы ВСУ также плохо знают историю и не разбираются в культуре. Столбовский рассказал, что для них «Наполеон — торт», а композитор Петр Чайковский — «русский рэпер».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о процветающих у командования идеях фашизма. Он заявил, что в командовании украинской армии есть те, кто имеет татуировки со свастикой.

ЖЗЛ
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