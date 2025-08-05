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01:00, 5 августа 2025Ценности

Бритни Спирс едва не сняла с себя трусы во время танца

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Faye Sadou / AdMedia / Globallookpress.com

Американская певица Бритни Спирс едва не сняла с себя трусы во время танцы. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в ярко-розовом бикини. На размещенных кадрах видно, что изделие состояло из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками, которые знаменитость попыталась развязать в начале ролика.

Также артистка дополнила свой внешний вид черным сияющим чокером и распустила волосы. В середине ролика она надела красную шляпу и стала исполнять танец в ней.

В июле Бритни Спирс подвигалась под музыку в крошечном купальнике.

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