43-летняя певица Бритни Спирс станцевала на камеру в крошечном бикини

Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном купальнике. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя артистка предстала на размещенных кадрах в черных сапогах с высоким голенищем и красном бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. При этом изделие украшено белыми кружевными вставками и сияющими подвесками на лямках. Внешний вид звезды дополнили небрежная прическа и яркий макияж глаз.

На протяжении ролика знаменитость двигалась под музыку. В один момент она надела черную полупрозрачную маску, украшенную стразами.

В мае Спирс также опубликовала откровенное видео, в котором случайно обнажила грудь.