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12:47, 10 июля 2025Ценности

Бритни Спирс станцевала на камеру в крошечном бикини

43-летняя певица Бритни Спирс станцевала на камеру в крошечном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном купальнике. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя артистка предстала на размещенных кадрах в черных сапогах с высоким голенищем и красном бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. При этом изделие украшено белыми кружевными вставками и сияющими подвесками на лямках. Внешний вид звезды дополнили небрежная прическа и яркий макияж глаз.

На протяжении ролика знаменитость двигалась под музыку. В один момент она надела черную полупрозрачную маску, украшенную стразами.

В мае Спирс также опубликовала откровенное видео, в котором случайно обнажила грудь.

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