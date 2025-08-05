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02:03, 5 августа 2025Путешествия

Десятки рейсов задержали в московских аэропортах

Около 14 рейсов задержаны и 3 отменены в московских аэропортах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Около 14 рейсов задержаны и трех отменены в аэропортах Московского региона. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

1 августа в аэропорту Шереметьево перенесли 28 рейсов и один отменили на фоне сильнейшей грозы в Московском регионе.

Ранее в Шереметьево также задержали десятки рейсов, а один отменили. Причиной стал план «Ковер», введенный в других российских аэропортах. К примеру, пассажиры, вылетающие в Саратов, ожидают свой рейс уже четыре часа.

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