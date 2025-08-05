Десятки рейсов задержали в московских аэропортах

Около 14 рейсов задержаны и 3 отменены в московских аэропортах

Около 14 рейсов задержаны и трех отменены в аэропортах Московского региона. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

1 августа в аэропорту Шереметьево перенесли 28 рейсов и один отменили на фоне сильнейшей грозы в Московском регионе.

Ранее в Шереметьево также задержали десятки рейсов, а один отменили. Причиной стал план «Ковер», введенный в других российских аэропортах. К примеру, пассажиры, вылетающие в Саратов, ожидают свой рейс уже четыре часа.