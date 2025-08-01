Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:27, 1 августа 2025Путешествия

Десятки рейсов перенесли в Шереметьево

В Шереметьево перенесли 28 рейсов и один отменили на фоне сильнейшей грозы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево перенесли 28 рейсов и один отменили на фоне сильнейшей грозы в Московском регионе. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Переносы рейсов варьируются там от часа до трех.

31 июля в Шереметьево снова задержали десятки рейсов, а один отменили. Причиной стал план «Ковер», введенный в других российских аэропортах. К примеру, пассажиры, вылетающие в Саратов, ожидают свой рейс уже четыре часа.

Ранее, 28 июля, «Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем компании и предупредил о возможных перебоях в работе сервисов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым. Он приказал передислоцировать атомные подлодки

    Десятки рейсов перенесли в Шереметьево

    Силовики оценили слова Берлинской о потерях в ВСУ

    Стало известно о ликвидации в ВСУ всех танковых бригад

    В Подмосковье разлились подземные озера

    Преимущество колумбийских наемников над солдатами ВСУ раскрыли

    Умер известный театральный режиссер

    Косторная сменила фамилию

    Пентагон прокомментировал заявление Трампа о перебросе атомных подлодок

    Посол США в Израиле удалил пост о любви жителей Газы к Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости