Десятки рейсов перенесли в Шереметьево

В Шереметьево перенесли 28 рейсов и один отменили на фоне сильнейшей грозы

В московском аэропорту Шереметьево перенесли 28 рейсов и один отменили на фоне сильнейшей грозы в Московском регионе. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Переносы рейсов варьируются там от часа до трех.

31 июля в Шереметьево снова задержали десятки рейсов, а один отменили. Причиной стал план «Ковер», введенный в других российских аэропортах. К примеру, пассажиры, вылетающие в Саратов, ожидают свой рейс уже четыре часа.

Ранее, 28 июля, «Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем компании и предупредил о возможных перебоях в работе сервисов.