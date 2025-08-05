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18:08, 5 августа 2025Мир

Финляндия отказалась покупать у США оружие для Украины

Yle: Финляндия закупит оружие для Украины у собственных производителей, а не США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Ross / DPA / Globallookpress.com

Финляндия отказывается от участия в инициативе США по закупке американских вооружений для Украины странами-участницами НАТО, поскольку намерена закупать оружие у собственных производителей. Об этом сообщил финский министр обороны Антти Хяккянен, его слова приводит телерадиокомпания Yle.

«Мы направили свои ресурсы на национальную промышленную программу, в рамках которой заказываем продукцию для Украины у финских компаний по всей стране», — пояснил глава оборонного ведомства.

Ранее американский постпред при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что количество оружия, которое Украина может получить от Штатов в рамках закупок через европейских союзников, ограничено.

ЖЗЛ
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