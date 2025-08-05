Google посмеялась над провалом Apple

Google высмеяла нейросеть Apple и отрекламировала смартфон Pixel 10

Американская корпорация Google высмеяла проблемы конкурента Apple в новой рекламе смартфона. На это обратило внимание издание The Verge.

Google опубликовала в соцсетях и на YouTube тизер смартфона Pixel 10, который представят 20 августа. В рекламе специалисты подчеркнули, что телефон работает с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). В ролике говорится, что Pixel 10 подойдет для тех, кто купил новый девайс для работы с ИИ и «ждет функции, которая скоро появится, но ее нет уже год».

Журналисты The Verge заявили, что Google прямо посмеялась над провалами Apple, которая осенью 2024 года представила iPhone 16, рассказав о поддержке ИИ. Однако нейросеть заработала на смартфонах только в начале 2025 года и только в нескольких регионах. Глобального запуска Apple Intelligence до сих пор не состоялось. Так, нейросеть все еще не работает в России.

Авторы издания заметили, что реклама вышла спустя несколько дней после отчета Bloomberg, в котором стало подробно известно о проблемах Apple с разработкой ИИ. Так, в корпорации до сих пор не выпустили нейросеть с Siri, объяснив проблемы сложностями гибридной архитектуры голосового помощника.

Ранее глава Apple Тим Кук признался, что революция искусственного интеллекта может быть важнейшим техническим прорывом из всех. Также Кук заявил, что компания наняла почти 5 тысяч специалистов для работы над ИИ.