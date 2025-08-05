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14:07, 5 августа 2025Экономика

Громадная дыра на российской дороге попала на видео

В Амурской области провалилась дорога
Александра Качан (Редактор)

В Амурской области провалился большой участок дороги, полностью перекрыв движение. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

Дорогу размыло на трассе между городом Тында и селом Соловьевск. На кадрах можно увидеть громадную дыру, образовавшуюся посреди дороги. По данным канала, в момент обвала участка по нему никто не ехал, пострадавших нет. Проехать по трассе теперь невозможно, водителям приходится разворачиваться. О сроках ремонта участка неизвестно.

Ранее на видео попали два автобуса с пассажирами, провалившихся в ямы на дороге в Хабаровске.

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