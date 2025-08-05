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16:21, 5 августа 2025Ценности

Ида Галич высказалась о фигуре после родов

Телеведущая Ида Галич хотела бы после родов быть как блогерша Оксана Самойлова
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич высказалась о фигуре после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

35-летняя инфлюэнсерша решила ответить на комментарий одной из подписчиц, которая указала ей на торчащий живот после рождения второго ребенка. «Я думала, это пресс в зеркале отражается на шестой день после родов. Мне бы очень хотелось после родов быть как Оксана Самойлова, но обычная женщина выглядит примерно так», — подчеркнула знаменитость.

В июне Ида Галич раскрыла свой вес. Тогда блогерша призналась, что забеременела в весе 56 килограммов. При этом она уточнила, что набрала 14 килограммов и стала весить около 70 килограммов.

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