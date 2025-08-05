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08:28, 5 августа 2025Силовые структуры

Комплимент от незнакомца обошелся молодой россиянке в 2,5 миллиона рублей

В Воронеже девушка отдала 2,5 млн рублей, желая получить цветы от незнакомца
Варвара Митина (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Воронеже комплимент от незнакомца обошелся 20-летней местной жительнице в более чем два с половиной миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Сначала девушке через мессенджер сообщили, что ей хотят передать цветы. Через какое-то время диалога аферисты обвинили ее в спонсировании терроризма. Чтобы доказать свою невиновность, пострадавшая передала наличные курьеру, назвав кодовое слово. На следующий день история повторилась — она снова встретилась с курьером и отдала ему оставшуюся часть сбережений.

Таким образом девушка потеряла 2,64 миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев предупреждал, что опасность может исходить даже от сообщений, отправленных от имени сервисов доставки.

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