Россиян предупредили об опасности сообщений от сервисов доставки

«Гарда»: Мошенники активизируются накануне 23 февраля и 8 марта

Накануне предстоящих 23 февраля и 8 марта Дня защитника Отечества и Международного женского дня в России активизировались мошенники. В беседе с «Лентой.ру» руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев предупредил, что опасность может исходить даже от сообщений, отправленных от имени сервисов доставки.

«Одна из новых схем мошенничества сейчас завязана на доставке цветов и подарков к праздникам. Злоумышленники могут позвонить по телефону с просьбой назвать адрес доставки, а могут рассылать сообщения с предложением перейти по ссылке для подтверждения. Адрес порой может и не быть конфиденциальным, но позволяет накопить информацию для атаки с помощью методов социальной инженерии», — предупредил Иевлев.

Он уточнил, что чем больше преступники знают о своей потенциальной цели, тем проще им использовать эти данные для давления на нее и ее близких. По его мнению, бдительность важна еще и потому, что под угрозой могут быть не только накопления жертвы, но и ее физическая безопасность.

«Отправитель сюрприза на праздник до момента вручения иногда хочет остаться инкогнито, из-за чего проверить, реальная доставка или мошенническая, бывает сложно. Порой даже настоящие курьеры не знают имени и фамилии отправителя. Поэтому мы рекомендуем дарителям позаботиться о безопасности близкого им человека и предупредить заранее, что к нему спешит курьер», — посоветовал Иевлев.

Что касается получателей, то им он порекомендовал убедиться, что сообщение действительно поступило от конкретного сервиса доставки, связавшись с ним самостоятельно. Кроме того, важно не переходить по ссылкам и не открывать вложения, даже если содержащие их сообщения кажутся настоящими.

Тем временем мошенники начали красть пароли от аккаунтов россиян под предлогом смены кода от домофона. Злоумышленники звонят от имени управляющей компании и уведомляют о смене двери в подъезде.