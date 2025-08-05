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13:45, 5 августа 2025Культура

Макаревича и Лободу назвали сбитыми летчиками

Глава ФПБК Бородин назвал артистов Макаревича и Лободу сбитыми летчиками
Ольга Коровина
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал сбитыми летчиками лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и украинскую певицу Светлану Лободу. Об этом общественник написал в личном Telegram-канале.

Глава ФПБК подчеркнул, что творчество Макаревича давно никому не интересно, и назвал рокера бездарной личностью. Общественник обратил внимание на то, что песни артиста не пользуются популярностью среди молодежи, а самого музыканта подрастающее поколение даже не знает.

«Он, сбежав из России, позиционирует себя как какой-то заслуженный артист, эксперт. Он не эксперт в области культуры, его нужно лишить всех званий и регалий. Он сбитый летчик, как Лобода», — заявил Бородин.

Ранее глава ФПБК призвал лишить Макаревича российского гражданства после оскорбления культового советского композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

ЖЗЛ
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