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17:25, 5 августа 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о возможностях ВС России после взятия под контроль Январского

Марочко: ВС РФ смогут продвинуться в ДНР после взятия под контроль Январского
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России Январского Днепропетровской области позволит российским военным продвигаться на западных рубежах соседней Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, ВС РФ продвигаются по хребту на стыке ДНР и Днепропетровской области и создают буферную зону на границе двух регионов. Он рассказал, что Январское находится на возвышенности, что позволяет контролировать окрестности в округе на очень большом расстоянии.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что взятие Часова Яра под контроль армии России может обрушить оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении. По его словам, Часов Яр являлся важнейшим оплотом обороны ВСУ в регионе.

До этого Армия России взяла под контроль Январское в Днепропетровской области. По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 205 военнослужащих, боевую бронемашину, два автомобиля и артиллерийское орудие.

ЖЗЛ
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