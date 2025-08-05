Мужчина попытался расправиться с невесткой на глазах у девятилетней внучки на отдыхе в США

NYP: Британский турист держал голову невестки под водой на глазах у внучки в США

Отдыхающий в США турист попытался расправиться со своей невесткой из-за спора о внуках. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Инцидент произошел на курорте Solterra Resort в Давенпорте, штат Флорида. 62-летний Марк Рэймонд из Биконсфилда, Великобритания, отправился на отдых с семьей и поссорился со своей невесткой из-за внуков. Затем он попытался расправиться с ней в бассейне.

По данным сотрудников правоохранительных органов, Рэймонд постоянно опускал и держал голову женщины под водой, не давая ей дышать, на глазах у своей девятилетней внучки. Даже после того, как девочка бросилась в бассейн, чтобы помочь матери, мужчина не остановился. Его спугнули двое прохожих, которые вызвали полицию.

Британца арестовали. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось об аресте туриста из Канады, которого обвинили в расправе над своей девятилетней дочерью. Следователи выяснили, что мужчина имеет крупные задолженности и не мог платить алименты на ребенка.