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19:47, 5 августа 2025Экономика

Новое мощное землетрясение произошло в Киргизии

Второе за сутки мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Киргизии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Второе за сутки мощное землетрясение произошло в Киргизии. Об этом сообщает институт сейсмологии Национальной академии наук республики.

Подземные толчки зафиксировали 5 августа в 19:44 по местному времени (16:44 мск). Их магнитуда достигала 5,6 — сейсмологи считают это сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился на территории Джалал-Абадской Киргизии, в 17 километрах к северо-востоку от села Сары-Бээ, в 22 километрах от города Майли-Суу и в 50 километрах от областного центра города Джалал-Абада. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 километров.

За несколько часов до этого в Киргизии произошло еще одно мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,1. Эпицентр землетрясения находился в 33 километрах к северо-западу от города Базар-Коргон, где проживают 27,7 тысячи человек. Очаг явления залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях информации не поступало.

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