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12:46, 5 августа 2025Спорт

Объявлен следующий соперник сборной России по футболу

Сборная России сыграет дома против Иордании 4 сентября
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский футбольный союз назвал следующего соперника сборной России по товарищескому матчу. Об этом сообщается на сайте организации.

Сборная России сыграет против Иордании, которая занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Валерия Карпина проведет матч дома 4 сентября. Подробности будут объявлены позднее.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.

Сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1)

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