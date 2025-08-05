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06:32, 5 августа 2025Из жизни

Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда придумала себе занятие после ухода из порно

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: thetab.com

Порнозвезда Бонни Блю придумала, что будет делать после ухода из порно. Об этом сообщает издание The Tab.

В июне платформа OnlyFans, где Бонни Блю публиковала свой контент, заблокировала ее аккаунт. После этого она перебралась на другой сайт, но растеряла большую часть подписчиков. Она не исключает, что ей придется найти другое занятие, если вернуть прежние доходы не удастся.

По словам Бонни Блю, она по-прежнему намерена заниматься чем-то, связанным с сексом. «Может, снова сосредоточусь на секс-работе, например, экскорте, — говорит она. — Но пока что мне очень нравится секс… Это секс-период моей жизни».

Если забеременею, то просто буду делать контент, связанный с беременностью. Не хотела бы прекращать, даже если будут дети. Но, вероятно, сбавлю темп. Это наверняка. Потому что прямо сейчас я работаю каждый день и очень занята

Бонни Блю
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Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали.

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