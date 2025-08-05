Продливший себе отпуск почти на четыре месяца российский военный выслушал приговор

В Забайкалье военного приговорили к 5 годам и 3 месяцам за уклонение от службы

В Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима военного, который незаконно продлил себе отпуск почти на четыре месяца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, осужденный решил подольше отдохнуть от исполнения служебных обязанностей. 13 августа 2024 года без уважительных причин он не явился на службу из отпуска. 7 декабря 2024 года его задержали.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима военного, который без уважительных причин не вернулся на службу в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) из отпуска.