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07:20, 5 августа 2025Силовые структуры

Продливший себе отпуск почти на четыре месяца российский военный выслушал приговор

В Забайкалье военного приговорили к 5 годам и 3 месяцам за уклонение от службы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

В Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима военного, который незаконно продлил себе отпуск почти на четыре месяца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, осужденный решил подольше отдохнуть от исполнения служебных обязанностей. 13 августа 2024 года без уважительных причин он не явился на службу из отпуска. 7 декабря 2024 года его задержали.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима военного, который без уважительных причин не вернулся на службу в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) из отпуска.

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